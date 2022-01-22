Samanyolu Haber /Teknoloji / Google’dan kullanıcılarına uyarı! /22 Ocak 2022 18:07

Google’dan kullanıcılarına uyarı!

Güvenlik sistemlerini yenileyen Google, Drive uygulamasına yeni bir uyarı sistemi getirdi. Şüpheli dosya veya kişisel bilgilerin çalınmak istiyor olabileceği yönünde mesaj gösterilecek.

SHABER3.COM

Google Drive şüpheli dosyalar konusunda yeni bir özellik getirdi.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, görüntülemek istediğiniz dosya ister bir resim, ister video isterse de döküman olsun, Google bugünden itibaren gördüğü bütün şüpheli aktivitelerle ilgili sizlere bir uyarı penceresi iletecek.

Şu an için sadece kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından denenebilen bu yeni özellik, çok yakın bir süre içerisinde küresel çapta bütün kullanıcılara sunulacak.

Son olarak bunun Google’ın Drive kullanıcılarına sunduğu ilk güvenlik önlemi olmadığını eklemek gerek. Daha önce de benzer bir uyarı mesajı, Dökümanlar kullanıcıların açacağı dosyalar için kullanılmıştı.

Her ne kadar kullanıcıların bu tür şüpheli dosyaları açması için tamamen bir engel olmasa da bir şekilde potansiyel tehlikelere karşı tetikte olmaları sağlanmış oluyor.
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