Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonucu Erdoğan'a kötü haberi verdi! Kritik eşiği gördü /01 Ekim 2022 19:33

Son anket sonucu Erdoğan'a kötü haberi verdi! Kritik eşiği gördü

Erdoğan’a desteğin analiz edildiği son anket sonucu Erdoğan'a bir kötü haber daha verdi... Son seçim anketi sonucu ile kritik eşik görüldü. İşte Erdoğan'a olan destekte son durum...

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Son seçim anketi çalışmasıyla Erdoğan’a destek analiz edildi. Metropoll Araştırma tarafından yapılan son anket 28 ilde 26 bölgede gerçekleştirildi. Söz konusu son anket çalışmasına 2 bin 119 kişi katıldı. Son ankette hata payı +/- 2,09 olarak açıklandı.

Ankette, katılımcıların tamamına “Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu soruldu.
Son anket sonucu Erdoğan verilen desteğin kaybını ortaya koydu.

Anket katılımcılarının %46,6'sı “Evet onaylıyorum” cevabını verirken yüzde 48,5'i “Hayır onaylamıyorum” dedi.

Son ankette fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı %4,9 oldu.

AK Parti içinden Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranının %4,5 olması da dikkat çekti.

Son anket çalışması geçen aylarla kıyaslandığında ise Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranında % 5,2 puanlık artış oldu.

Erdoğan'ın görevini onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise 4,9 puan azaldı.
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