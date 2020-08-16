Son ankette çakıldılar

Aksoy Araştırma’nın anketinde “Bu pazar bir milletvekilli seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.







Ankete katılanların yüzde 31,5’i AKP’ye, yüzde 6,6’sı ise MHP’ye oy vereceğini belirtirken, kararsızların oyları dağıtıldığında bu oranlar AKP’de yüzde 38,3’e, MHP’de ise yüzde 8,5’e çıkıyor.





Ankette “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece sayacağım ismler aday olsa hangisine oy verirsiniz?” sorusu soruldu ve Recep Tayyip Erdoğan dışında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ali Babacan, Abdullah Gül, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, ve Ahmet Davutoğlu’nun isimleri soruldu.





Ankete göre sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Erdoğan’dan daha yüksek oy oranına sahip çıkıyor.