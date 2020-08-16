Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da velilere giden 'çocuğunuzu alırız' mektubu ortalığı karıştırdı /16 Ağustos 2020 10:44

Almanya'da velilere giden 'çocuğunuzu alırız' mektubu ortalığı karıştırdı

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tepkilere yol açtı.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ludwigslust-Parchim bölgesinde bulunan lisede görev yapan bir öğretmende Kovid-19 tespit edilmesi üzerine bu okula giden 205 öğrenci karantinaya alındı. Bunun üzerinde veliler bölge valiliğinden ‘Ev karantinasına ilişkin düzenleme’ başlıklı bir mektup aldı. Düzenlemede, (karantinaya alınan) çocukların mümkün olduğunca ebeveynleri ve kardeşleriyle temasta bulunmamaları ve fiziki olarak ayrı tutulmaları istendi. Ebeveynler, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda çocuklarının zorunlu olarak başka uygun kapalı bir yere yerleştirilmekle tehdit edildi. Schweriner Volkszeitung gazetesine konuşan bir anne, düzenlemeye tepki göstererek, “Kimse beni çocuğumdan 2 metre uzak durmama zorlayamaz” ifadesini kullandı.

TEORİK OLARAK MÜMKÜN

Hürriyet'te yer alan haberde Ludwigslust-Parchim Bölge Valiliği Sözcüsü Andreas Bonin ise Enfeksiyon Koruma Yasası’nda, teorik olarak düzenlemeye uyulmaması durumunda çocukları velilerden ayırma imkânının tanındığını söyledi. Böyle bir konuda ailelerin ilgili sağlık dairesi tarafından telefonla bilgilendirildiğini belirten Bonin, bir velinin çocuğuyla birlikte kalmak istemesi durumunda gönüllü olarak karantinaya girebileceğini bildirdi. Bonin, ancak şimdiye kadar bölgede böyle bir durumun yaşanmadığını kaydetti.

TEHDİT MEKTUBU DOĞRU DEĞİL

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Milletvekili Eckhardt Rehberg de velilere tehdit mektubu göndermenin doğru olmadığını vurgulayarak mektubu gönderenlerin gerekli duyarlılığı göstermediğini aktardı. Mecklenburg-Vorpommern Çocukları Koruma Birliği’nden yapılan açıklamada da karantinanın zaten ailelere yük getirdiği kaydedilerek, “Bu safhada çocukları ebeveynlerinden ve kardeşlerinden tecrit etmek orantılı değildir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, burada çocuğun menfaatine öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.
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