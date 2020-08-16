Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da devlet öğretmene laptop, öğrenciye hızlı internet verecek /16 Ağustos 2020 10:48

Almanya'da devlet öğretmene laptop, öğrenciye hızlı internet verecek

Almanya’da korona salgını gölgesinde eğitim sorunlarını görüşme zirvesinden öğretmenlere laptop, öğrencilere hızlı internet kararı çıktı.

SHABER3.COM

Angela Merkel başbakanlıkta hükümet ortağı SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ve eyalet eğitim bakanlarıyla eğitim zirvesi düzenledi. Korona salgını gölgesinde okulların bazı eyaletlerde ders başı yapması yoğun tartışmalara yol açtı. Okulların korona nedeniyle eğitime ne kadar hazır oldukları tartışmaları üzerine Başbakan Merkel başbakanlıkta bir eğitim zirvesiyle okullardaki sorunları ele aldı. Saskia Esken, Anja Karliczek ve eyalet eğitim bakanları toplantıya katıldı.

‘ÇOK KARARLIYIZ’

Esken cuma günü bir basın toplantısıyla görüşmede çıkan sonuçları açıkladı. Görüşmeden çıkan sonuca göre tüm öğretmenlere bir iş laptopu verilecek. Okullarda hızlı internet, öğrencilere ise evlerde uygun fiyata internet bağlantısı imkânı sağlanacak. Bu kararları çok hızlı uygulamaya koyacaklarını vurgulayan SPD Eş Genelbaşkanı Esken “Biz hepimiz dört elle buna sarılacağız. Bu fikrin hızla gerçekleşmesi lazım” dedi. Esken, korona salgınında eğitim ve öğretimde dijitalleşmenin büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı ve öğrencilere evde ayda 10 euroya internet bağlantısı imkânı için telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeler yapacaklarını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da devlet öğretmene laptop, öğrenciye hızlı... Sonraki Haber >>

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:53