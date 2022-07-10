Son araştırma: Vatandaşların yüzde 72’si geçinemiyor

Gezici Araştırma Merkezi, seçmen davranışlarını ve kararsız seçmenlerin eğilimlerini araştırdı. Kararsızların “kararlı” duruma geldiğinin ortaya konulduğu ankette, 40 yaş altının yüzde 68’inin 5 bin 500 TL altında geçimini sağladığı ve bu kesimin seçimin kaderini belirleyeceği kaydedildi.







Cumhuriyet gazetesine özel hazırlanan araştırma 2-3 Temmuz tarihlerinde 2 bin 680 kişiyle yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 44.6’sı bu ekonomik sorunu muhalefetin çözebileceğini söylerken yüzde 40.3’ü ise Cumhur İttifakı’nın çözebileceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 72’si hayat pahalılığı karşısında geçinemediğini ve iktidarın devleti yönetmekte zorlandığını belirtti.





“Bir yıl içerisinde ülke ekonomisinin düzeleceğine inanıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 76’sı “Düzelmez”, yüzde 24’ü “Düzelir” cevabını verdi.





Ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçimi yarın olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Sonuçlara göre “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu” diyenlerin oranı yüzde 53.2, “Recep Tayyip Erdoğan” diyenlerin oranı ise yüzde 46.8 oldu.