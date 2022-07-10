Samanyolu Haber /Gündem / Doktor, sağlık müdürlüğünden çelik yelek, miğfer, biber gazı ve silah istedi /10 Temmuz 2022 12:36

Doktor, sağlık müdürlüğünden çelik yelek, miğfer, biber gazı ve silah istedi

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından bir doktor, İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe yazıp çelik yelek talebinde bulundu.

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Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, doktor E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak, görevde kullanmak üzere, kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi.
 
E.Ş., dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Onkoloji, bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz. Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim’ diyen biri veya bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım.” Korunmak için teçhizat talep eden E.Ş., olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organlarını korumak için ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve yelek’ istedi. Saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı ve elektro şok cihazı talep eden doktor, “Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah’ istiyorum”
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