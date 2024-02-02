Son görüşmeden de sonuç çıkmadı: Yeniden Refah İstanbul’da aday çıkaracak

Bold Medya'da yer alan habere göre seçimlere kısa bir süre kala AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP), İstanbul’da ittifak konusunda anlaşamadı.



Ankara’da gözler Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında yapılan son görüşmedeydi.



Kulislerde iki partinin heyetleri arasında yerel seçim stratejisi belirlemede bir anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.



AKP ile Yeniden Refah heyetleri arasındaki işbirliği görüşmelerinden sonuç çıkmadı.



AKP, Yeniden Refah’a belediye meclis üyelik teklifini yineledi. Yeniden Refah’ın talepleri kabul edilmedi.



Yeniden Refah ise belediye başkanlığı adaylığı konusunda ısrarcı oldu. Karşılıklı anlaşmazlıklar üzerine heyetlerin tekrar bir araya gelmesi beklenmiyor. Parti kurullarından aktarılanlara göre YRP’nin son görüşmeler neticesinde İstanbul’da aday çıkaracağı ifade ediliyor.