Samanyolu Haber /Gündem / Son görüşmeden de sonuç çıkmadı: Yeniden Refah İstanbul’da aday çıkaracak /02 Şubat 2024 00:48

Son görüşmeden de sonuç çıkmadı: Yeniden Refah İstanbul’da aday çıkaracak

Belediye meclis üyeliği verme konusunda direten AKP ile bu teklife yanaşmayarak ilçe başkanlığı isteyen YRP'liler arasındaki son görüşmeden de sonuç çıkmadı. YRP'nin İstanbul adayını açıklaması bekleniyor.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre seçimlere kısa bir süre kala AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP), İstanbul’da ittifak konusunda anlaşamadı.

Ankara’da gözler Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında yapılan son görüşmedeydi.

Kulislerde iki partinin heyetleri arasında yerel seçim stratejisi belirlemede bir anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.

AKP ile Yeniden Refah heyetleri arasındaki işbirliği görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

AKP, Yeniden Refah’a belediye meclis üyelik teklifini yineledi. Yeniden Refah’ın talepleri kabul edilmedi.

Yeniden Refah ise belediye başkanlığı adaylığı konusunda ısrarcı oldu. Karşılıklı anlaşmazlıklar üzerine heyetlerin tekrar bir araya gelmesi beklenmiyor. Parti kurullarından aktarılanlara göre YRP’nin son görüşmeler neticesinde İstanbul’da aday çıkaracağı ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son görüşmeden de sonuç çıkmadı: Yeniden Refah İstanbul’da... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:41