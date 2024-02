Kocaeli'de fabrika saldırganı teslim oldu, rehineler kurtarıldı

Sözcü'de yer alan habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan 1 kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.Gebze'de dün saat 14.30 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.7 çalışanı rehin alan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.'yi gözaltına aldı.Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sona eren rehine kriziyle ilgili açıklama yaptı. Yavuz, şunları söyledi:* "14.30 sularında daha önce bu işletmede çalışmış bir şahıs silahla birlikte içeri girmiştir ve 7 çalışanı rehin almıştır. Şahsın hedefi İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durması ve Mısır'daki sınır kapısının açılması talebi olmuştur. Hassas bir müzakere süreci yürütülmüştür. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması için titiz bir çalışma yürüttük. Basın açıklaması tarzından uzak durduk.* Hedefimiz ilk olarak oradaki kardeşlerimizi çıkarmaktı. Bu süreci emniyet ve istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantıları da değerlendirerek yürütmüştür. Küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Örgüt bağlantısı tespit edilemedi. Şahıs ilk olarak operasyonla ele geçirilmiştir. Rehinelerin sağlık durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu tür davranışları sergileyenler için öncelikle hukuk işler."Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye gitti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde İhsan Dede Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede keskin nişancılar ile müzakere polisleri de görev yaptı.Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öğrenilirken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.Rehin alınanların 3'ünün şirketin muhasebecisi, 1 kişinin ise proje sorumlusu, diğer 3'ünün ise fabrika personeli olduğu öne sürüldü.Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırgandan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganın izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.Fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi. Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi. Saldırgan rehin aldığı kişilere, 'Size bir şey yapmayacağım, rahat olun' demiş. İçeride 7 kişi var. İçerideki eşim. Finans departmanında çalışıyor. Ben İzmit'ten geliyorum. İzmit'teyken beni kardeşi arayıp 'Telefona bakmıyor, bir şey mi var' diye sordu. Sonra ben aradım yine bakmadı. Daha sonra mesaj atmış 'Rehin alındık' diye. Aradım, açtı 'Rehin alındık, iyiyiz' dedi, kapattı telefonu öyle geldim. Sadece rehin alındığını söyledi. Yaklaşan olmuş herhalde şahsa, sağ-sola ateş açtı demiş" ifadelerini kullandı.Saldırganın alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.Rehine yakınları, zaman zaman rehinelerin açtığı sosyal medya yayınlarını takip ederek sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştı.Saldırgan İbrahim Y. de sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam etti. İbrahim Y. paylaşımında, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı.Saldırganın bir diğer paylaşımında da rehinelerden birinin doğum gününün kutlanmasıyla ilgili "Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla" ifadeleri yer aldı.Saldırgan ayrıca rehinelerden Süheyla isimli kadının çıkma fırsatı olmasına rağmen dışarıya çıkmadığını iddia ederek "Süheyla Hanım çıkma fırsatı olduğu halde arkadaşlarını bırakmayıp, kalarak dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir" paylaşımı yaptı.Rehin alınanlardan birinin, yakınlarının bulunduğu WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Kadın rehinenin gruba, "Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız" dediği görüldü. Aile üyelerinin de kadına iyi dileklerde bulunarak teskin etmeye çalıştığı görüldü.