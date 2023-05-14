Samanyolu Haber /Gündem / Son mitingini Ayasofya'da yaptı /14 Mayıs 2023 09:47

Son mitingini Ayasofya'da yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oy verme işlemi öncesi seçmene son olarak Ayasofya Camii'nde seslendi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirdiği seçim programının ardından Ayasofya’da namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından seçmene konuştu.

Erdoğan, seçimler öncesi İstanbul Beyoğlu'nda son mitingini gerçekleştirdikten sonra akşam saatlerinde Ayasofya’ya geçti.

Burada akşam ve yatsı namazlarını kılan Erdoğan, Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Cemaate seslenen Erdoğan, "Bu birlikteliğiniz daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bilesiniz ki tüm İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası, özellikle Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu takip ediyorlar. Malum, düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyor, yapmak istiyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Sizlerin de bu gayretleri, bu azmiyle yeter ki hepimiz birlik, beraberlik içerisinde olalım" diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Camide, Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bakanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.
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