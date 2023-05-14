Samanyolu Haber /Sağlık / Yıllardır 'zararlı' denen tereyağı şifa deposu çıktı /14 Mayıs 2023 09:32

Yıllardır 'zararlı' denen tereyağı şifa deposu çıktı

Yıllardır zararlı olduğu ileri sürülen ve bu sebeple sofralardan uzak tutulan tereyağının sağlıklı olduğu ortaya kondu. Araştırmalara göre tereyağı aynı zamanda hastalıklara yakalanma riskini en aza indirgiyormuş.

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Canan Karatay'ın konuk olduğu canlı yayınlarda birçok kez faydalarına dikkat çektiği tereyağının mucizevi etkileri saymakla bitmiyor. Beynin yağlarla çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay hakiki köy tereyağını tüketmeyi tavsiye etmişti. Kolesterol ve yağlanma nedeniyle fazla tüketmekten kaçınılan tereyağı meğer şifa deposuymuş.

ABD merkezli bir araştırma 15 ülkede yapıldı. Analize göre tereyağı kalp ve damar hastalıkları ile felce yol açmıyor. Öte yandan günde 1 yemek kaşığı tereyağı, Tip 2 diyabet riskini de azaltıyor.

HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Tereyağının, bazı balık türleri, algler ve mantarların c15:0 düzeylerini artırmaya yardımcı olduğu belirtildi. Doğru ve dozunda terayağı türketmenin hastalıklara yakalanma riskini azalttığı tespit edildi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Brigitte Zeitlin, yağlı besinlerin sağlıklı beslenmede rolünün büyük olduğunu ve bunun şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Doymuş yağ tüketmekten sakınmanın yanlış olduğunu belirten Zeitlin, önemli olanın yağın kaynağında olduğunu vurguladı.

DİYABET RİSKİNİ DE AZALTIYOR
ABD, Avustralya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde, 44 ile 71 yaşları arasında 636 bin kişi üzerinde yapılan 9 çalışmanın analizine göre tereyağı tüketiminde ideal ölçünün 1 yemek kaşığı olduğu ifade edildi.
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