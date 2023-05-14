Samanyolu Haber /Sağlık / Açlık, yaşlanmanın çözümü /14 Mayıs 2023 10:00

Açlık, yaşlanmanın çözümü

Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre açlık, meyve sineklerinin yaşam süresini artırdı.

SHABER3.COM

Science adlı bilimsel dergide yayınlanan makale açlık ile yaşam süresi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bir çalışma yayınladı. 

Aralarında ABD'deki Michigan Üniversitesi'nden isimlerin de bulunduğu araştırmacılar, sinekleri amino asit moleküllerinden mahrum bırakarak ya da beyinlerinin beslenme güdüsüyle bağlantılı bölgelerini uyararak oluşturulan açlığın, sineklerin yaşam süresini uzattığını tespit etti.

Çalışmanın ortak yazarı Scott Pletcher şöyle dedi: "Araştırmacıların uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı, diyet üzerindeki beslenmeye yönelik müdahalelerin gerekli olmadığını söylemek adına (diyet kısıtlamasının yaşamı uzatan etkilerini) bu müdahalelerin hepsinden ayırdık."

Araştırmada yeterince gıda tüketilmediğine dair algının, yaşam süresini uzatan faydaları sağlamak için yeterli olduğu ortaya kondu. Bilim insanları sineklerde çeşitli şekillerde açlığı tetikledi.

Bir yöntemde, bilim insanları bir test atıştırmalığındaki dallı zincirli amino asit moleküllerinin (BCAA) miktarını değiştirdi ve daha sonra sineklerin mayalı veya şekerli yiyecekler büfesinden serbestçe beslenmesine izin verdi.

Araştırmada yeterince gıda tüketilmediğine dair algının, yaşam süresini uzatan faydaları sağlamak için yeterli olduğu ortaya kondu. Bilim insanları sineklerde çeşitli şekillerde açlığı tetikledi.

Bir yöntemde, bilim insanları bir test atıştırmalığındaki dallı zincirli amino asit moleküllerinin (BCAA) miktarını değiştirdi ve daha sonra sineklerin mayalı veya şekerli yiyecekler büfesinden serbestçe beslenmesine izin verdi.

Bilim insanları BCAA'sı düşük atıştırmalıklarla beslenen sineklerin, BCAA'sı yüksek atıştırmalıklarla beslenenlerden daha fazla, büfede şekerden çok maya tükettiğini buldu.

Araştırmacılar, mayanın şekere tercih edilmesinin ihtiyaca dayalı açlığın bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Bu sinekler daha fazla yiyecek ve daha fazla toplam kalori tükettiğinden bu davranış, BCAA'sı düşük atıştırmalığın kalori içeriğinden kaynaklanmıyordu.

Araştırmacılar ömür boyu BCAA'sı düşük diyetle beslenen sineklerin, BCAA'sı yüksek diyetlere beslenenlere kıyasla kayda değer seviyede daha uzun yaşadığını da buldu.

Bilim insanları daha sonra sinekleri kırmızı ışığa maruz bırakarak açlık dürtüsüyle ilişkili sinir hücrelerini aktive etti.

Işık uyaranına maruz bırakılan sineklerin, bırakılmayanlardan iki kat daha fazla yiyecek tükettiği tespit edildi.

Bu sinekler de kontrol grubundakilerden önemli ölçüde daha uzun yaşadı.

Çalışmanın ortak yazarı Kristy Weaver, "Sineklerde bir tür doyumsuz açlık yarattığımızı düşünüyoruz. Ve bu sayede sinekler daha uzun yaşadı" dedi. 

Bilim insanları çalışmayı yürütürken sadece sinekleri kullansa da 'keşfedilen mekanizmaların diğer türlerde de açlık dürtülerini düzenlediğini ummak için pek çok neden olduğunu' söyledi. 

Araştırmacılar çalışmalarını "Açlığın yaşam süresini uzatmada yeterli olduğunun gösterilmesi, güdüsel durumların tek başına yaşlanmanın belirleyici faktörleri olabileceğini ortaya koyuyor" diye bitirdi.
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