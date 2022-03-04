Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark 1.5 puan, Millet İttifakı önde

Ankete göre, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 42,5 oldu ve 38,5 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı'nı geride buraktı.









BirGÜn'üngöre, Son seçim anketinde AKP ile MHP arasındaki puan farkı 1,5 oldu. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü 2022 yılı 8. hafta araştırmasının sonuçlarını paylaştı.Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" denildi.Ankete göre,gözlemlendi.CHP'nin oy oranı iseİYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13,7, HDP'nin ise yüzde 10,6 olarak belirtildi.MHP'nin oy oranı ise 8,2 oldu.