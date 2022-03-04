Samanyolu Haber /Politika / Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark 1.5 puan, Millet İttifakı önde /04 Mart 2022 09:25

Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark 1.5 puan, Millet İttifakı önde

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketine göre, AKP'nin oy oranındaki düşüş devam etti. AKP ile CHP arasındaki puan farkı 1,5 olurken; Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın 4 puan önünde olduğu görüldü.

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BirGÜn'ün haberine göre, Son seçim anketinde AKP ile MHP arasındaki puan farkı 1,5 oldu. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü 2022 yılı 8. hafta araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" denildi.

Ankete göre, AKP'nin oy oranında yüzde 30,3 olarak düşüş gözlemlendi.

CHP'nin oy oranı ise yüzde 28,8 oldu ve AKP ile puan farkı 1,5'e indi.

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13,7, HDP'nin ise yüzde 10,6 olarak belirtildi.

MHP'nin oy oranı ise 8,2 oldu.

MİLLET İTTİFAKI 4 PUAN ÖNDE

Ankete göre, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 42,5 oldu ve 38,5 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı'nı geride buraktı.


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