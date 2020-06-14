Samanyolu Haber /Politika / Sonunda bu da oldu... /14 Haziran 2020 21:03

Sonunda bu da oldu...

Bir süredir emeklilik hakları için mücadele verenler ve 'Emeklilikte Yaşa Yakılanlar' olarak bilinen, kısaca ise EYT'liler olarak adlandırılan kişilerin oluşturduğu grubun Umut Partisi adı altında siyasallaştığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak verdikleri mücadele ile bilinen emeklilik mağdurlarının 14 Nisan'da başvurusunu yaptığı Umut Partisi resmen kuruldu.

Türkiye'de sayıları 6 milyona yaklaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar siyasi bir parti kurdu. EYT’lilerin sesi olmak için yola çıktıklarını belirten Umut Partisi, Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt, parti kurucularının büyük çoğunluğunun aynı mağduriyeti yaşayan EYT'li kişilerden oluştuğunu söyledi.

Sadece EYT’lilerle olmamakla birlikte haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarının vizyonunu çizdiklerini belirten Bozkurt, "Kamu yönetiminde ciddi revizyona gidilecektir. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmaca kesinlikle yapılmayacaktır. Kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu ve benzeri sebeplerle Umut Partisini kurduk" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sonunda bu da oldu... Sonraki Haber >>

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:49