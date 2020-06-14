Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca Koronavirüste yeni verileri açıkladı /14 Haziran 2020 21:39

Bakan Koca Koronavirüste yeni verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili son 24 saatteki verileri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı bilgilere göre son 24 saatte 1562 yeni vak'a tespit edilirken, yeni vak'a sayısı ise son 24 saatte iyileşenlerin sayısını geçti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 562 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 562 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 807 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 178 bin 239'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 330 oldu. 

'HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ'

Koca, ''İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:



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