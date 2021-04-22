Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu: Kılıçdaroğlu hakkında terör soruşturması /22 Nisan 2021 13:24

Sonunda bu da oldu: Kılıçdaroğlu hakkında terör soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sanatçı Levent Üzümcü ile bazı eski CHP milletvekilleri hakkında 'terör soruşturması' yapıldığı ortaya çıktı.

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Kolombiya'da 2017 yılında yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyuncu Levent Üzümcü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve bazı eski CHP milletvekilleri hakkında ‘terör soruşturması’ yapıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre soruşturmanın nedeni aynı toplantıya, eski PYD eş genel başkanı Salih Müslim’in de katılarak konuşma yapması.

Buna göre S.Ç. isimli bir kişi, Müslim, Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP’den bazı milletvekilleri ve Üzümcü’nün de aralarında bulunduğu katılımcılar hakkında 31 Aralık 2019 tarihinde suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında TEM, Kılıçdaroğlu, Çerkezoğlu ve Üzümcü ile birlikte şu isimler hakkında araştırma yaptı:

"24. Dönem CHP Milletvekilleri Hurşit Güneş, Osman Faruk Loğoğlu, Osman Korutürk, Umut Oran, yazar İhsan Eliaçık, 26. Dönem CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, 24. Dönem HDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Murat Çekiç ve eski PYD eş Genel Başkanı Salih Müslim."

Terörle mücadele birimlerince yürütülen araştırma sonrasında Ankara Başsavcılığı, Müslim ile diğer kişiler arasında bir irtibat bulunmaması nedeniyle evrakın ayrılmasına karar verdi.

Savcılık daha sonra Müslim hakkındaki dosyayı 6-7-8 Ekim olaylarına ilişkin Kobani dosyasına dahil ederek hakkında dava açtı. İhbar listesinde yer alan diğer kişiler de başka bir dosyaya kaydedildi.
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