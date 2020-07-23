Sosyal medya düzenleme görüşmeleri başladı

KP ve MHP ortaklığında hazırlanan sosyal medyaya ilişkin tartışmalı düzenlemelerin yer aldığı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler, COVID-19 tedbirleri kapsamında daha geniş alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda yapılıyor.







Yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte toplam 9 maddeden oluşan kanun teklifinin sahibi AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Geleceğe dair yaşadığımız olaylar bunu ihtiyaç haline getirdi. Bir işi yaparken en temel mesele hakiki ihtiyaçtan kaynaklanması. Hakiki bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dünyanın da bir arayış içinde olduğunu biliyoruz. Aradığımız şey hukuk arayışı. Mevzuatın yaşadığımız problemlerin karşısında az geldiğini gösterdi. Muazzam bir sosyal ağlar inşa oldu. Bu devlerin hukuksuzluğun devam etmesini arzu ettiklerini görüyoruz. Bu kadar büyük veriyi bulunduran ve sınır tanımayan bir düzenden bahsediyoruz. Bu sosyal ağ sahiplerinin kişisel hakların korunmasında direnç gösterdiğini görüyoruz. Bir taraftan bu mecralardan vazgeçmek istemiyoruz ama sorun çıktığı zaman da bir araca ihtiyacımız var. Hukuk inşa edebilmenin en önemli noktası muhatap bulabilmek. Uluslararasında muhatap sorunu yaşıyoruz. Ağ sağlayıcılarına muhatap oluşturulması için kademeli bir teklifimiz var. Olmaması durumunda yargı denetimiyle beraber yaptırımlar içeriyor” diye konuştu.





Maddeler üzerinde bilgi veren Zengin, şöyle devam etti:





"İlk maddede bir tanımlama getiriyoruz. Sonrasında bir milyondan fazla sosyal ağ sağlayıcılarına yükümlülükler getiriyoruz. Muhataplık oluşturmalarını zorunluluk haline getiriyoruz. Kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal edenlerin 48 saatte değerlendirerek olumlu olumsuz yanıt bekliyoruz. Erişimin engellenmesi kararı verilebiliyordu, burada ne kadar mevzu varsa hiçbirine ulaşılamıyordu. Burada içeriğin kaldırılmasına imkan veriyoruz.





6 aylık periyotlarla rapor hazırlanmasını istiyoruz. Bu verilerin mümkün olduğunca barındırılması yönünde teşvik ediyoruz. Buna uyulmaması halinde de kademeli bir süreç var. 10 milyon TL idari para cezası, 30 günlük bekleme süresi, 30 milyon TL idari para cezası, reklam sözleşmesi yasağı ve bu da olmadığı takdirde mahkeme bakacak, değerlendirecek ve bant daraltma cezası uygulanacak. 4 saat içinde erişim sağlayıcısının bu kararı yerine getirmesi gerekiyor.





"YAŞAM KALİTEMİZİ ARTIRACAK"





Buradaki mesele tamamen yaşam kalitemizi artıracak. Bireysel hayatlarla ilgili işler yolunda gitmediğinde, saldırıya maruz kaldığımızda yeni bir hukuk inşasıyla buradayız.”





"İYİ NİYET YOK"





Önceki gün sunulan kanun teklifinin bugün görüşülmeye başlanması CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından eleştirildi. Emre, “Ben burada bir iyi niyet görmüyorum. Komisyon toplanmadan önce asgari uyulması gereken süre 48 saatlik süre. İlgili tekliflere grupların yeterince hazırlanmasına imkan yok. Hemen hemen aynı saatlerde öğleden sonra tebliğ ediliyor. Türkiye’yi ilgilendiren kritik konularda, böyle baskın gibi toplanmalarda iyi niyet görmüyorum. Bunu gelenek haline getirmeyelim” dedi.