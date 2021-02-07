Samanyolu Haber /Dünya / Sosyal medyayı bırakan Trump'tan haber var /07 Şubat 2021 12:45

Sosyal medyayı bırakan Trump'tan haber var

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcülüğünü yapan Jason Miller, Beyaz Saray'daki yaşamına kıyasla Trump'ın şu anki yaşamından çok daha mutlu olduğunu söyledi.

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Sözcülüğünü yapan Jason Miller'ın aktardığına göre, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görev süresi sona erdikten sonra, Florida'da yaşadığı hayattan çok daha fazla keyif alıyor. Miller, eski başkanı yıllar sonra ilk kez gerçekten rahat gördüğünü söyledi.

Miller ayrıca Trump'ın eşi Melania Trump'ın da mevcut durumdan memnun olduğu bilgisini paylaştı.

Eşinin, sosyal medyadaki engellemelerden sonra  kendisine daha fazla zaman ayırdığını söyleyen Melania Trump, bu durumdan ötürü çok mutlu olduğunu belirtti.

Miller'a göre, Trump her zamankinden çok daha mutlu hissediyor ve hatta sosyal medyada bulunmadığı ve çevrimiçi nefrete maruz kalmadığı için de ayrıca mutlu. 

Azil Davası

Trump'ın ikinci azil davası hakkında da konuşan Miller, "suçlu bulunacağı konusundaki şüphelerim artmaya başladı" dedi.

Geçen hafta ise Miller, Trump'ın suçlu bulunacağı bir senaryonun olmadığını, azil davasından beraat edeceğini kesin bir dille ifade etmişti.

Trump, Senatodaki azil yargılamasında ifade vermeyecek.
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