Sosyal medyayı sallayan Fahrettin Altun iddiası

Daha önce adı “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li" tartışmaları ve son günlerde de Mustafa Sarıgül’ün partisindeki taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Atilla bu kez de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili bir paylaşım yaptı.Talat Atilla ilk önce “Türkiye'nin yakından yakından tanıdığı ÇOK ÖNEMLİ üst düzey bir bürokrat bu hafta sonuna kadar görevinden alınacak” diye yazdı.Daha sonra yen bir tweet daha atan Talat Atilla, bu kez isim vererek paylaşımında “Olağanüstü bir gelişme olmazsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Cuma gününe kadar görevden alınacağına dair güçlü bir bilgim var” ifadelerini kullandı.Talat Atilla daha sonra bu tweetini sildi.Son dönemde Kabine’de yaşanan değişimlerin ardından Fahrettin Altun isminin de Talat Atilla tarafından ortaya atılması dikkat çekti.