Saadet Partisi'nden dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

“AÇ UYUYAN ÇOCUKLAR AŞKINA UYKULAR KAÇIRMANIN VAKTİ GELDİ”
Saadet Partisi'nin kampanyayla ilgili ‘İnsanca Yaşam' etiketiyle paylaştığı videoda, “Aç uyuyan çocuklar aşkına uykular kaçırmanın vakti geldi. Gençlere kaygı, öğrenciye işsizlik, işçiye açlık bırakılmasına katlanmak yok. Yasaklar getiren, yoksulluğu görmezden gelen, çalışanı mağdur, emekliyi mahcup eden bu düzene boyun eğmek yok” ifadeleri yer aldı.
“MİLLETTEN ALINANLARI YENİDEN MİLLETE TESLİM EDECEĞİZ”
“Milli Görüş'ün kararlı duruşu var. Bu topraklar yandaşın değil, her vatandaşın cennet vatanı” ifadelerinin de yer aldığı videoda, “Devletin itibarı bahanesiyle milletten alınanları, yeniden millete teslim edeceğiz. Vatandaşın hakkını yandaşına pay edenlere karşı adil paylaşım diyoruz” sözleri dikkat çekti.
KARAMOLLAOĞLU: ADİL DEVLET VE ADİL PAYLAŞIM İSTİYORUZ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise videoyu paylaşarak, “Hürriyete, adalete, liyakate ve mutlu yarınlara inanıyoruz! Adil devlet ve adil paylaşım istiyoruz” dedi.