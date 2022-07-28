Samanyolu Haber /Gündem / Soyadı karışıklığı yüzünden ihraç edilen hakim-savcı çift, 6 yıl sonra göreve başladı /28 Temmuz 2022 16:28

Soyadı karışıklığı yüzünden ihraç edilen hakim-savcı çift, 6 yıl sonra göreve başladı

Altı yıl önce ihraç edilen hakim Adalet Tanrıöver ve savcı Mehmet Tanrıöver, Trabzon Tonya'daki eski görevlerine daha yeni başlayabildi. Mehmet Tanrıöver, soyadındaki bir harf yanlış yazıldığı için 7 ay hapis de yattı.

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Trabzon’un Tonya ilçesinde görev yapan hakim Adalet Tanrıöver ile savcı Mehmet Tanrıöver 16 Temmuz 2016’da gözaltına alındı. Adalet Tanrıöver o dönemde hamile olduğu için serbest bırakıldı. Mehmet Tanrıöver ise Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

BİR HARF HATASI YÜZÜNDEN 7 AY HAPİS YATTI
Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre 7 ay tutuklu kalan Mehmet Tanrıöver ile eşi hakkında Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada şikayet edilen savcının Mehmet Tanrıöver değil, soyadı ‘Tanrıöven’ olduğu belirlendi. Bir harften kaynaklı hatadan dolayı Mehmet Tanrıöver ve eşi hakkında soruşturma yapıldığı ortaya çıktı. Tanrıöver çiftinin yapılan yargılama sonunda beraatlerine karar verildi.

Trabzon Barosu’na bağlı avukatlık yapan çift, Danıştay’ın kararı üzerine görevlerine iade edildi. Mehmet Tanrıöver’in Tonya Cumhuriyet Savcılığına, eşi Adalet Tanrıöver’in ise Tonya’da hakimlik görevine başladı.
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