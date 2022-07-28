Yalvaç Müftüsü'nden cennet garantisi; Tek şart caminin elektrik borcunu ödemek

Isparta’da yayınlanan yerel basında yer alan haberlere göre Yalvaç ilçesinde bulunun bir caminin 70 bin liralık elektrik borcu nedeniyle İlçe Müftüsü Ömer Can, vatandaşlara müracaat etti. Borcun 10 bin TL’lik kısmı toplandı. Yerel medyanın haberine göre Ömer Can, geri kalan 60 bin TL için ‘fetva’ çıkardı. Kalan miktarı ödeyen Yalvaçlıların cennete gireceğini garanti etti.















Skandalın AKP Isparta Milletvekili Recep Özel’in ilçeyi ziyaretinde muhtarların ifadeleriyle ortaya çıktı. Kızılca Mahallesi Muhtarı Soner Günay, müftünün, 60 bin liralık elektrik borcunun ödenmesi karşılığında cennet vaat ettiğini bizzat söyledi. Günay’ın dışında diğer muhtarların da olayı doğruladığı belirtildi.