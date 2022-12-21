Soylu bütçe görüşmelerine trolleriyle gitmiş

Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa katılan Şık, “Normalde bütçe komisyonda görüşülürken komisyon üyeleri, Milletvekilleri ve ilgili Bakanlık Bürokratları gelir. Danışmanların girmesi bile engelleniyor. Soylunun oturduğu hizada bir kanepe var. Altı kişi oturuyor, çekirdek falan çitliyorlar. Soylu’nun bize yönelik hakaretleri bir takım troll hesaplardan Twitter’da yayıldı. anında. Anında, bir dakika geçmedi. İçişleri Bakanı istihdam ettiği trolleriyle Meclis komisyonuna geliyor, düşünebiliyormusunuz’ dedi.