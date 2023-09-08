Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan 'gözaltı' açıklaması: İntikam süreci yönetiyorlar /08 Eylül 2023 17:12

Soylu'dan 'gözaltı' açıklaması: İntikam süreci yönetiyorlar

Süleyman Soylu, gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan ile yakın olduğuna dair iddialara ilişkin "İftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar" dedi.

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan ile yakın olduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, iddiaları 'iftira' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon çocukları devrede…
Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar.

Aynı “medya“, aynı “kaynaklar“…

Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız."

T24'ün haberine göre, Ankara Emniyeti’nce dün gece gerçekleştirilen operasyonda ismi daha önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi gözaltına alınmıştı.

Ayhan Bora Kaplan ayrıca 15 Temmuz'da kalaşnikof silahlarla sokağa çıkan çetenin lideri olarak biliniyor. Soylu 15 Temmuz'da bu çetenin üyesi olduğu belirtilen kişilerle aynı karede görüntü vermişti. 
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