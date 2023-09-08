İktidardan çalışanlara büyük darbe: Maaş düşecek, işsiz sayısı artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP 2024-2026) açıklandı.







Programda yer alan istihdam bölümünde, "Tarihi yüksek seviyelerde seyreden istihdam ve işgücünün program döneminde özellikle işgücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi ve hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılmasıyla artış eğilimini sürdürmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.





İSTİHDAM HEDEFİ

Ayrıca programda istihdam hedeflerine ilişkin, "Program boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi ve 2026 yılında yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir" denildi.





OVP'de ortaya çıktı: Göçmen işçi dönemi başlıyor! - Resim : 1





GÖÇMEN İŞÇİ DÖNEMİ

Bu gelişmeler sonrası istihdam bölümünü 18. maddesinde, "Yurtiçinde temininde zorluk yaşanırsa farklı vasıflarda ihtiyaçları karşılamak üzere göç ve istihdam politikaları uyumlaştırılacak" ifadeleri yer aldı.





"ÜLKE MENFAATLERİ İLE UYUŞMAMAKTADIR"

OVP'de yer alan programa ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel ise, "Programda yer alması gereken işsiz yurttaşların istihdamına yönelik çalışmaların olmasıydı. Bu uygulamayla aynı zamanda göçmen işçiler üzerinden ucuz iş gücü yaratılarak insan onuruna aykırı bir çalışma koşulu ve yaşam biçimi kurulmak istenmektedir. Sosyo-ekonomik şartları kötüye götüren durumlara karşı önlem alan bir program olması gerekirken, daha da kötüye götürecek şartların önünün açılması ülke menfaatleri ile uyuşmamaktadır" dedi.





"GEÇİM SIKINTISINI DAHA DA BÜYÜK HALE GETİRİR"

Tezel, "OVP'de yer alan program dahilinde ucuz iş gücünün önünün açılması, geçim sıkıntısı çeken yurttaşların bu şartlarda çalışmaya zorlanması veya razı olması anlamına gelir. Bu durum geçim sıkıntısını daha da büyük bir hale getirir" ifadelerini kullandı.





"UZUN VADEDE ZARAR VERECEK SONUÇLAR YARATACAK"

"Ucuz işgücünün kısa vadede işverenlerin yararına gibi gözüktüğünü" belirten Tezel, "Ancak uzun vadede zarar verecek sonuçlar yaratacak. Çünkü yurttaşların alım gücünün düşmesi, firmaların satacağı ürüne erişimi zorlaştıracaktır" diye konuştu.





"KİM İSYAN EDECEK?"

OVP'de yer alan tanıma göre göçmen işçi dönemi başlatılırken, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda sığınmacılarla ilgili tartışmalara değinen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri" demişti.





Ayrıca; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor; boşuna popülizm yapmayın, gönderemezsiniz" görüşünü savunmuştu.





GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 10 MİLYONA DAYANDI

Öte yandan DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak hazırlanan İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu (Ağustos 2023) göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı, Haziran 2023'te 9 milyon 234 bin kişi olarak gerçekleşti.





TÜİK’e göre ise, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2023 Haziran ayında 3 milyon 337 bin oldu.