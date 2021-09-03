Soylu'nun sigorta şirketi hacklendi: Müşteri bilgileri satışta

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, birçok kurumun işlerini almakla ve büyük servet elde etmekle suçladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Engin Sigorta şirketi hacklendi.





Haberi duyuran gazeteci Erk Acarer, “1- Poliçe sesi… Soylu’nun sigorta şirketi Engin Sigorta’nın hack’lenmiş olduğuna ilişkin bilgi var. Şirketin ihaleleri, para kaynakları ve ‘işleri’nin hack’lendiği yurt dışındaki sitelere düşmüş…” ifadelerini kullandı.





‘ŞANTAJ VEYA PAZARLIK TUZAĞINA DÖNÜŞEBİLİR’





Hacklenme bilgisinin medyaya yansımasının istenmediğini vurgulayan Acarer, “2-Ortalığın karıştığı bilgisi var. Türkiye’de medyaya yansıması istenmiyor. Hack’lemeyi kim yaptı bilinmiyor. Fakat Tıpkı Burhan Kuzu ya da Reza Zerrab olayında olduğu gibi bir şantaj veya pazarlık tuzağına dönüşebilir” dedi.





Acarer son olarak, “3-Ama en kötü ihtimalle, olay ortaya çıkarsa Peker üzerine bırakıp montaj derler. @suleymansoylu Bu sigorta işi olayı ciddi. @sedat_peker in bir bilgisi olabilir mi?” mesajını paylaştı.