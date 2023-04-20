Samanyolu Haber /Politika / Soylu'nun zoruna gitmiş: Kılıçdaroğlu, Alevi olduğunu neden şimdi söylüyor? /20 Nisan 2023 09:05

Soylu'nun zoruna gitmiş: Kılıçdaroğlu, Alevi olduğunu neden şimdi söylüyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi’yim” açıklamasına yanıt verdi: "Bugüne kadar söylememiş de neden şimdi söylüyor?"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi’yim” açıklamasına yanıt verdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Mesele Özel programının konuğu oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Soylu, şöyle konuştu: "Bugüne kadar söylememiş de neden şimdi söylüyor? Alevi Bektaşilikle ilgili bir alt yapı kurulacağı zaman birçok Cemevi temeli atıldı, Türkiye tarihinde ilk bunlar. Bu ülkede Ermeni kaymakam var, Caferi Valimiz var. Şu anda mevcut. Görevlerini rahatça yapıyorlar. Afgan Türkü Valimiz var. Alevi emniyet müdürleri, jandarmaları, genel müdürleri var.

Bütün bunlar Türkiye'ye uzak bir durum değil ama bu alanı kendi arka bahçesi olarak değerlendirmek en önemli çıkış noktalarından bir tanesi. Alevi oy alamaz, toplum bunu sorgular diyen biz değiliz, bizim böyle derdimiz de yok. Buradan kendi adına bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor ancak biz bugünleri çoktan geçtik. Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla çalışıyorum biliyorsunuz."

MİTİNGLERDE KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİ OLDUĞUNU VURGULADILAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce mitinglerde Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu sıkça ifade etmiş, bu konuşmaların bazılarında Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu söylemesi üzerine, Erdoğan’ı dinleyen kitle yuhalamıştı.
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