Kızılay'a virüslü kan cezası

ürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, İstanbul’da yaşayan böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e (52) 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Operasyonun ardından durumu giderek kötüleşen Bilgin’in yapılan testlerden HIV pozitif olduğu belirlendi.





KIZILAY’DAN ALINARAK AMELİYAT SIRASINDA VERİLEN KANDAN HIV BULAŞTI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilgin, burada 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikâyeti üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Kızılay’dan alınarak ameliyat sırasında verilen kandan Bilgin’e HIV bulaştığını tespit etti.





Bilgin ailesi, 2013 yılında avukatları Sema Kılıç aracılığı ile İstanbul Anadolu 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Kızılay ve kan naklinin yapıldığı Medikal Park Göztepe Hastanesi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.





FAİZİYLE 770 BİN TL

Aralık 2022’de davayı karara bağlayan mahkeme, toplam 770 bin TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile Kızılay ve özel hastaneden alınarak Bilgin ailesine ödenmesine hükmetti.





HIV’İN DAHA ERKEN EVREDE TESPİTİ MÜMKÜNDÜ

Kararda, Türkiye Kızılay Derneği tarafından gelişmiş tekniklerin kullanılması halinde HIV’in daha erken evrede tespiti mümkün iken bu tekniklerin kullanılmadığı belirtildi. Olay tarihindeki mevcut tarama testlerinin kullanılmış olmasının, kan ve kan ürünleri ile ilgili sistemin kurulmasında tam güvenli bir organizasyonun planlanmadığının göstergesi olduğu vurgulandı.



