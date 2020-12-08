Sözcüydü, Belgrad'a büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği bildirildi.







Dışişleri Bakanlığı'nda sözcülük görevini üstlenen Hami Aksoy'un Türkiye'nin Belgrad büyükelçisi olarak tayin edildiği öğrenildi.







KİM, NEREYE TAYİN EDİLDİ?





Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT nezdinde daimi temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde büyükelçiliğine tayen edildi.