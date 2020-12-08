Samanyolu Haber /Gündem / Sözcüydü, Belgrad'a büyükelçi oldu /08 Aralık 2020 10:25

Sözcüydü, Belgrad'a büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda sözcülük görevini üstlenen Hami Aksoy'un Türkiye'nin Belgrad büyükelçisi olarak tayin edildiği öğrenildi.

KİM, NEREYE TAYİN EDİLDİ?

Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT nezdinde daimi temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde büyükelçiliğine tayen edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sözcüydü, Belgrad'a büyükelçi oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:45:06