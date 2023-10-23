Sporcuları dolandırmışlardı: 44 milyon dolara 216'şar yıl ceza istendi

Çok sayıda futbolcudan, yüksek kâr payı vaadi ile 45 milyon dolara yakın para topladığı iddia edilen Seçil Erzan soruşturması ile ilgili kritik bir gelişme yaşanmıştı. Savcılık, Erzan ve 9 banka yöneticisine ilişkin, 'bankacılık zimmeti' suçundan takipsizlik kararı vermişti.







Halk TV'nin haberine göre; 'Fatih Terim Fonu' adı altında çok sayıda kişiden 44 milyon dolar toplamakla suçlanan bankacı Seçil Erzan ve beraberindeki 3 kişiye 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı. Erzan ve beraberindekileri 216'şar yıla kadar hapsi istendi.





ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan ve beraberindeki 3 kişi, yüksek kar payı vaadi ile çok sayıda kişiden para toplamakla suçlanıyor. BDDK raporuna göre toplanan para 44 milyon dolar seviyesinde.





Bankaların verdiği faizden daha yüksek bir getiri elde etme amacı ile Erzan'a para veren isimler arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı gibi isimler yer aldı.







TAKİPSİZLİK KARARI

Ancak, sistem bu yılın başlarında tıkanmaya başladı. Erzan, topladığı paraların faiz getirisini de ana parayı da iade edemedi. Bunun üzerine, çok sayıda kişi önce bankanın, daha sonra ise savcılığın yolunu tuttu.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında geçen cuma bir takipsizlik kararı verdi. Anılan kararda, Seçil Erzan'ın yanı sıra çalıştığı bankanın 9 üst düzey yöneticisi için de 'bankacılık zimmeti' yönünden takipsizlik kararı verildi.





216'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, 'nitelikli dolandırıcılık' yönünden ise dosyayı ayırmıştı. Edinilen bilgilere göre Seçil Erzan, Ali Yörük, kardeşi Atill Yörük ile Aslı Yörük hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların 216'şar yıla kadar hapsi istendi. Düzenlenen iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.





Mahkemenin, iddianameyi kabulü ile birlikte yargılama süreci de başlayacak. Bu arada, soruşturma kapsamında Seçil Erzan'ın yanı sıra Ali Yörük, Atilla Yörük ile Aslı Yörük halen tutuklu bulunuyor.