Samanyolu Haber /Gündem / Küçük çocuğu istismar davasında anne, baba ve istismarcıya ceza yağdı /23 Ekim 2023 15:43

Küçük çocuğu istismar davasında anne, baba ve istismarcıya ceza yağdı

6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesiyle ilgili davada karar açıklandı. H.K.G'nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin küçük yaşta evlendirilmesi ve istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.

Gerçek Gündem'deki habere göre H.K.G'nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 saat süren duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir İstekli'yi “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
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