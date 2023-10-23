Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Cumhuriyet'in 100. yılında Erdoğan sergisi /23 Ekim 2023 16:06

AKP'den Cumhuriyet'in 100. yılında Erdoğan sergisi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek." Onlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan Sergisi...

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek".

Halktv.com.tr'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi, etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verileceği belirtildi.

Etkinliklerden biri ise dikkat çekti. Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi açılacak.

HAYALLERİM VARDI...
Haberde şöyle denildi:

"İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak."

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