Çeteler sınır tanımıyor: İstanbul'da silah zoruyla kilitleri değiştirip başkalarına kiraladılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'e bin 683 yıla kadar, çetenin silahlı yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek için ise 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası istendi.







Esenyurt'ta, 211 konuttan oluşan bir sitede bulunan daireler usulsüz işlemlerle yaklaşık 600 kişiye satıldı. Aralarında polis memurlarının da bulunduğu 86 kişilik çete, iddiaya göre siteden daire almak isteyen kişilere daireye karşılık geldiğini söyleyerek fahiş fiyata arsa üzerinden santim santim sahte satışlar yaptı. Site içerisinde bulunan 211 daire yaklaşık 600 kişiye satıldı. Çete üyeleri ayrıca, daire sahiplerini siteye sokmadı. Bazı daire sahipleri silahla tehdit edilirken bazıları da darp edildi. Sitedeki bir çok dairenin kilidini kıran çete üyeleri, daireleri başkalarına kiraya verdi. Mağdurların yaptığı eylemlerin ve ihbarların ardınan İstanbul Emniyeti tarafından çeteye yönelik 4 operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çete ile ilgili 590 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'ün bin 683 yıla, örgütün silahlı kanadının lideri Çetin Başkan Şimşek'in ise 2 bin 60 yıla kadar hapsi talep edildi.







Halktv.com'un haberine göre iddianamede 164 şikayetçi, 5 şikayetçi şüpheli ile aralarında emlakçılık yapanların da olduğu 86 şüpheli yer aldı. Bilirkişi raporuna göre bahsi geçen 3 bloklu sitenin 211 daireden ve 15 dükkandan oluştuğu belirtildi. Arsa taşınmazının yüzde 72,'sinin site müteahhitti Metin Uçar'a ait olduğu yüzde 27'nin taşınmaz hissesinin ise Kızılkaya soy isimli kişilere ait olduğu, sitenin hukuka aykırı şekilde gasp ve işgal edildiği, müşteki şüpheli Metin Uçar ile çalışanlarının siteye girmesinin engellendiği belirtildi. Bazı kurum ve gayrimenkul şirketlerinin suç merkezli yapıya menfaatleri için destek verdikleri, yapılan faaliyetlerin de suç örgütleri kapsamına girdiği vurgulandı. İddianamede şüphelilerin sistematik bir şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu faaliyetleri yürüttüğü ve silahlı bir yapı içerisinde bulunduklarına ilişkin kuvvetli şüphelerin olduğu da ifade edildi.

