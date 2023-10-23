Samanyolu Haber /Gündem / 24 saatin ardından şimdi de Ferdi Tayfur klibi /23 Ekim 2023 17:38

24 saatin ardından şimdi de Ferdi Tayfur klibi

Bahçeli'nin, Filistin'de 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye'nin devreye girmesi gerektiğini söylediği açıklama sonrası MHP'nin hesabından Ferdi Tayfur'lu Filistin videosu paylaşıldı.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Filistin’de yaşananları kınadı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Kudüs ağlıyor. Gazze ağlıyor. Samimi müslümanlar feryat figan ediyor. Mabetlerimizin kanı çekiliyor, âhı yükseliyor, mazlumların göz pınarlarından sicim gibi yaşlar akıyor. Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü Kubbet-ül Sahra bu nedenle mahsun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple gariptir. Kudüs İslamdır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs mukaddesatımızın namus kilididir. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Zalimler kudurmuş, zulüm seriye bağlanmıştır” sözlerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videonun devamında, bombardıman altındaki Gazze görüntülerinin   Ferdi Tayfur’un ‘Acılar’ isimli parçası eşliğinde verilmesi de dikkat çekti. 

Şarkının sözleri ise şöyle:

Artık dayanacak gücüm kalmadı,
Ne olur tükenin bitin acılar ,
Söndürün içimde yanan ateşi,
Dertlerime bir son verin acılar.

Yıkmayın dünyamı hayallerimi
Kırmayın kalbimi ümitlerimi
Yok edin kahrımı kederlerimi
Haksızlığa bir son verin acılar.

Yeter artık bitsin bu yalnızlığım
Terk edin dünyamı gidin acılar
Bu kadar insafsız zalim olmayın
Zulmetmeye bir son verin acılar.


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