24 saatin ardından şimdi de Ferdi Tayfur klibi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Filistin’de yaşananları kınadı.







Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Kudüs ağlıyor. Gazze ağlıyor. Samimi müslümanlar feryat figan ediyor. Mabetlerimizin kanı çekiliyor, âhı yükseliyor, mazlumların göz pınarlarından sicim gibi yaşlar akıyor. Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü Kubbet-ül Sahra bu nedenle mahsun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple gariptir. Kudüs İslamdır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs mukaddesatımızın namus kilididir. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Zalimler kudurmuş, zulüm seriye bağlanmıştır” sözlerine yer verildi.





Paylaşımda yer alan videonun devamında, bombardıman altındaki Gazze görüntülerinin Ferdi Tayfur’un ‘Acılar’ isimli parçası eşliğinde verilmesi de dikkat çekti.

