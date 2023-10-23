Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler geri dönebilecek… /23 Ekim 2023 17:45

CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler geri dönebilecek…

CHP’de kurultay öncesi son kez toplanacak Parti Meclisi'nde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle ihraç edilen parti üyelerinin affı gündeme alındı.

SHABER3.COM

CHP’de büyük kurultay öncesi son kez yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının gündem maddeleri belli oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, onlardan biri de partiden ihraç edilenlerin affı oldu.

Habere göre, PM üyelerine iletilen gündem metninde 100’üncü yıl affına ilişkin, “Partimizin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınmasının görüşülmesi” maddesi yer aldı.

CHP’den ihraç edilenler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan ve Öztürk Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca 38. Olağan Kurultay için hazırlanan MYK Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:17