Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'de /23 Ekim 2023 17:54

Erdoğan imzaladı: İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'de

İsveç’in NATO üyeliği konusunda dikkat çekici bir hamle geldi. İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.

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İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili İletişim Başkalığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir."

TBMM Başkanlığı, protokolü önce Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.
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