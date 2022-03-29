Samanyolu Haber /Dünya / Sputnik V aşısı ile ilgili yeni gelişme: Kanıtlandı /29 Mart 2022 00:39

Sputnik V aşısı ile ilgili yeni gelişme: Kanıtlandı

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V aşısının HIV pozitif bireylerde Kovid-19 konusunda etkinliği kanıtlanan ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V aşısının HIV pozitif bireylerde Kovid-19 konusunda etkinliği kanıtlanan ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’na (RDIF) göre, Sputnik V, HIV pozitif bireylerde Kovid-19’a karşı etkinliği kanıtlanan ilk koronavirüs aşısı oldu. Araştırmanın sonuçları The Lancet tıp dergisinde yayınlandı.

Söz konusu kişilerde Sputnik V’nin etkinlik düzeyinin yüzde 79 olduğu tespit edildi.

Araştırmada Moskova’da antiviral tedavi gören 24 binden fazla HIV pozitif hastanın verileri analiz edildi. Sputnik V, hastaneye yatma durumlarına karşı vakaların yüzde 90’ından fazlasında, Kovid-19’un orta ve ağır düzeyde geçirilmesine karşı da yüzde 97 oranında etki gösterdi.

Sputnik V aşısı HIV pozitif olan, antiviral terapi gören ve bağışıklığı bozulmuş kişilerde koronavirüs kaynaklı olarak hastalanma riskini 2.5-3.3 kat azalttı. Geliştiricilerine göre, Sputnik V bu kategorideki kişileri korumak için en iyi çözüm olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, HIV pozitif olup hastaneye kaldırılan dört kişiden birinin öldüğünü açıklamıştı.


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