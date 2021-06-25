Samanyolu Haber /Gündem / Sputnik V ve Sinovac aşılarına ilişkin AB'den açıklama /25 Haziran 2021 17:32

Sputnik V ve Sinovac aşılarına ilişkin AB'den açıklama

İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sputnik V Covid-19 aşısının Avrupa Birliği tarafından asla onaylanmayabileceğini ve Çin'in Sinovac aşısı hakkında şüpheler uyandırdığını söyledi.

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AB Liderler Zirvesi'nin sonunda açıklamalarda bulunan Draghi, liderler arasında koronavirüsün durumu hakkında genel bir tartışma yaptıklarını söyledi.

İtalyan lider, İngiltere'de daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılmasına işaret ederek, "Salgın bitmedi, henüz ondan çıkmadık" dedi.

Draghi Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Sputnik henüz EMA'nın (Avrupa İlaç Ajansı) onayını almayı başaramadı ve belki de hiçbir zaman alamayacak" diye konuştu.

Draghi ayrıca, "(EMA onayı için) hiç uygulanmayan Çin aşısının yetersiz olduğu görüldü, Şili'deki deneyime bakın" ifadelerini kullandı.

Şili, bağışıklık kampanyası için büyük ölçüde Çin'in Sinovac aşısına güveniyor ve şimdi yeni varyantlara karşı korumayı artırmak için üçüncü bir doz eklemeyi düşünüyor.

Draghi, yorumlarında, aşılarla ilgili son zamanlarda yaşanan "kayda değer kafa karışıklığının" tekrarını önlemek için "EMA'nın güçlendirilmesine ve belki de bir reforma" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Draghi son olarak, EMA ve ulusal tıp kurumları arasında Covid-19 aşılarının güvenliği konusunda "belirli bir açıklama tutarsızlığı" olduğunu vurguladı.
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