Samanyolu Haber /Gündem / Sputnik V'nin Türkiye’de üretilmesi için anlaşma imzalandı /22 Ocak 2021 23:29

Sputnik V'nin Türkiye’de üretilmesi için anlaşma imzalandı

Koronavirüse karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de de üretilmesi için bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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RDIF’ten (Rusya Doğrudan Yatırım Fonu) Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı.

Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

Macaristan, Rusya'dan Covid-19 aşısı Sputnik V'yi alacağını açıklayan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olmuştu.

İki ülke arasındaki aşı anlaşmasına, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murasko imza attı.

Macaristan, anlaşma kapsamında Rusya'dan 2 milyon doz aşı alacak.
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