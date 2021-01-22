Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 472 can kaybı daha... /22 Ocak 2021 23:26

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 472 can kaybı daha...

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da son 24 saatlik dilim içinde 472 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

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İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 472 artarak, 84 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 633 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e çıktı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 502 bin 53'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 390’a geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 472 artışla 84 bin 674 oldu.

İyileşenlerin sayısı 27 bin 676 artarak 1 milyon 855 bin 127'ye ulaştı.

Covid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın son haftalarda teslimatları azaltması sebebiyle süreç yavaşladı. Ülkede, bugün güncellenen son verilere göre 1 milyon 308 bin 262 kişi aşılandı.
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