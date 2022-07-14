Sri Lanka Cumhurbaşkanının kaçtığı ülke belli oldu

Ülkede yaşanan derin ekonomik kriz sonrasında halkın sokağa indiği güney Asya ülkesi Sri Lanka'daki ekonomik kriz sonrasında Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kaçtığı ülkenin de belli olduğu açıklandı.







Evrensel'de yer alan habere göre Sri Lanka’da hayat pahalılığı ve iktidarın ekonomi politikalarına isyana dönüşen halk protestoları sokağa çıkma yasağına rağmen sürüyor. Başbakanlık ofisi ve parlamento önünde dün kitlesel eylemler düzenlenmiş polis ve asker müdahalesi nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştı. Sri Lanka’da hayat pahalılığı ve iktidarın ekonomi politikalarına isyana dönüşen halk protestoları sokağa çıkma yasağına rağmen sürüyor. Başbakanlık ofisi ve parlamento önünde dün kitlesel eylemler düzenlenmiş polis ve asker müdahalesi nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bugün ise Sri Lanka Ulusal Sendika Koordinasyon Merkezi 18 Temmuz’dan itibaren bir dizi protesto eylemi başlatacaklarını açıkladı.Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, Singapur'a kaçtıktan sonra istifa etti.Sendika Başkanı Wasantha Samarasinghe basına yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektörde binden fazla sendikayı temsil eden Ulusal Sendika Koordinasyon Merkezi’nin pazartesinden itibaren halkla birlikte protestolara katılacağını söyledi.Başkent Kolombo’da uygulanan sokağa çıkma yasağını dikkate almayacaklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini belirten Samarasinghe, Başbakan Ranil Wickremesinghe’yi de Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeden kaçmasının ardından Başkanlık koltuğuna atlamaya çalışmakla suçladı.