Samanyolu Haber /Gündem / Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya başlıyor /22 Şubat 2023 13:19

Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya başlıyor

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, İtalya’da zeytinyağlı kahve satışına başlıyor.

SHABER3.COM


İtalyanca ‘yağlı’ anlamına gelen ‘Oleato’ adı verilen içeceklerin gelecek aylarda diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor.

Starbucks’tan yapılan açıklamaya göre zeytinyağıyla demlenmiş kahve fikri, şirketin CEO’su Howard Schultz’un geçen yıl Sicilya’ya yaptığı seyahatte doğdu.

Burada her gün bir kaşık zeytinyağı içme geleneğini duyan Schultz, sabahları kahvenin yanı sıra bir kaşık zeytinyağı da içmeye başladı.

Daha sonra zeytinyağını kahvesine katmayı denediğinde de ‘’leziz ve beklenmedik bir simya’’ ile karşılaştı.

Bu tecrübeden esinle şirketin Seattle’daki merkezinde görevli içecek geliştirme ekibi, Sicilya’nın Partanna kasabasında üretilen zeytinyağıyla Starbucks kahvelerini bir araya getirdi.

Oleato adı verilen sıcak ve soğuk içecek serisi ilk olarak bugün İtalya’daki Starbucks şubelerinde satılacak.

Ardından da gelecek ilkbahar aylarında ABD’de, yıl sonunda doğru da Ortadoğu, Japonya ve İngiltere pazarına sunulacak.

Starbucks, uzun yıllar boyunca İtalya pazarına girme girişimlerinde bulunsa da geleneksel kahve ritüellerine bağlılığıyla bilinen bu ülkede ilk mağazasını ancak 2018’de açabilmişti.

İlk Starbucks şubesinin Milano’da açılacağı duyurulduğunda, İtalyan kahve kültürüyle uyuşmadığı ve içeceklerin kalori ve fiyatlarının yüksek olduğu gerekçesiyle tepkiler yükselmişti.

Bugün ülke çapında 15 Starbucks şubesi bulunuyor. Tarihi kent merkezlerinde şube açılacağı söylentileri ortaya atıldıkça tartışmalar yeniden alevleniyor.

Yeme-içme geleneklerine bağlılığıyla bilinen İtalya’da daha önce de uluslararası zincirlerin açılışları benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

Fast-food devi McDonald’s ilk restoranını 1986’da açtığında da bu gelişme bir kültür çatışması olarak yaşanmıştı.

McDonalds ve hızlı yemek kavramına tepki olarak Slow Food (yavaş yemek) hareketi doğmuştu.

ABD merkezli pizza zinciri Domino’s da İtalya pazarındaki 7 yıllık ömrünü geçen yıl son şubesini de kapatarak sonlandırmıştı.
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