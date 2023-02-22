Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya başlıyor





İtalyanca ‘yağlı’ anlamına gelen ‘Oleato’ adı verilen içeceklerin gelecek aylarda diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor.





Starbucks’tan yapılan açıklamaya göre zeytinyağıyla demlenmiş kahve fikri, şirketin CEO’su Howard Schultz’un geçen yıl Sicilya’ya yaptığı seyahatte doğdu.





Burada her gün bir kaşık zeytinyağı içme geleneğini duyan Schultz, sabahları kahvenin yanı sıra bir kaşık zeytinyağı da içmeye başladı.





Daha sonra zeytinyağını kahvesine katmayı denediğinde de ‘’leziz ve beklenmedik bir simya’’ ile karşılaştı.



