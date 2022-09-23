Samanyolu Haber /Ekonomi / Sterlin'de son 37 sonra bir ilk yaşandı /23 Eylül 2022 19:34

Sterlin'de son 37 sonra bir ilk yaşandı

Yüksek enflasyonla mücadele adına atılan adımların ardından İngiltere'de para birimi Sterlin'in son 37 yılın yeni en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi.

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Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ekonomik dengeleri bozarken, enflasyonda ise yüksek yönlü bir seyir ortaya çıkmaya başladı.

Enflasyonla mücadele adına atılan adımların ardından İngiltere'de para birimi Sterlin'in son 37 yılın yeni en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere’de piyasa aktörleri daha fazla mali teşvik beklentileri nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) hızla artan enflasyonla mücadele hedefine şüpheyle yaklaşırken, tahviller düştü ve sterlin 37 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi.

1992'DEN BERİ EN BÜYÜK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in, hükümetin ekonomiyi vergi indirimi ve harcamalarla hareketlendirme planlarını ana hatlarıyla paylaşmasından sonra 5 yıllık tahvil getirisi verilerin tutulduğu 1992 yılından beri en büyük artış olan 51 baz puanlık yükselişle yüzde 4,07’ye ulaştı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü.

“Tahvil getirilerinin yükselmesi ve sterlinin düşüşü çok endişe verici bir kombinasyon çünkü bu durum piyasaların İngiltere için risk primi olarak fiyatlandığına işaret ediyor” diyen Allianz Global Investors Portföy Yöneticisi Mike Riddell, “Bu İngiltere’nin enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğinin tehlikede olduğunun net bir işareti” ifadelerini kullandı.
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