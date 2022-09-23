Samanyolu Haber /Gündem / Yeni açıklama: İhtimal dışı değil /23 Eylül 2022 19:09

Yeni açıklama: İhtimal dışı değil

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların yeniden başladığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan arasında bir görüşme olabileceği ifade edildi.

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İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Azerbaycan zaferinin ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar yeniden başladı.

Bu dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan'ın Prag'da düzenlenmesi planlanan "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı kapsamında bir araya gelebileceği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Vahan Hunanyan, Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Prag'da düzenlenmesi planlanan "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı kapsamında bir görüşmenin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Hunanyan, "Nikol Paşinyan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, Prag'da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil" dedi.

Hunanyan, böyle bir görüşmenin "şimdilik teyit edilmediğini" dile getirdi.

Hunanyan ayrıca, "Toplantının teyit edilmesi durumunda kamuoyunu zamanında bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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