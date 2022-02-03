Samanyolu Haber /Dünya / Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi /03 Şubat 2022 15:55

Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), koronavirüse karşı risk altındaki kişilere ikinci hatırlatma dozunu yaptırmalarını önerdi. Komisyon ayrıca Novavax aşısına da yeşil ışık yaktı.

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Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), sağlık durumları ya da meslekleri nedeniyle ağır risk altında olan kişilere, ikinci koronavirüs hatırlatma aşısını yaptırmalarını tavsiye etti. Bağımsız uzmanlar komisyonundan yapılan açıklamada, söz konusu tavsiyenin, özellikle 70 yaş üstü kişiler, huzurevlerinde kalanlar, bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlığı olanlar ile sağlık ve bakım sektöründe çalışanlar için geçerli olduğu belirtildi.

"Güncel veriler bize, şu an dolaşımda olan Omicron varyantı enfeksiyonlarına karşı birinci hatırlatma dozunun birkaç ay içinde etkisini kaybettiğini gösteriyor" bilgisini paylaşan Stiko, "Ağır bir Covid-19 vakası geçirme riski yüksek olan 70 yaş üstü kişilerle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bu konu önemli" ifadesini kullandı.

Stiko'nun bir diğer tavsiyesi de protein bazlı koronavirüs aşısı Novavax ile ilgili oldu. Kurul söz konusu aşının üç hafta ara ile iki doz halinde yaptırılmasını önerirken, hamile ve emziren kadınları bu tavsiyenin dışında bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından üretilen aşıya, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde onay verilmişti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılacak ilk protein bazlı aşı olacak Novavax'ın, BioNTech/Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarına karşı çekinceleri olanlar için iyi bir seçenek olacağı ve bu durumun aşılanma oranlarını arttırması bekleniyor.

Almanya'da genel olarak doktorların Stiko'nun tavsiyelerine göre hareket etmesi nedeniyle Komisyon'un önerileri büyük önem taşıyor.
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