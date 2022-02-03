Samanyolu Haber /Gündem / AİHM kararlarını tanımayan Erdoğan'a AB'den sert cevap: Kaygı verici bir emsal /03 Şubat 2022 15:50

AİHM kararlarını tanımayan Erdoğan'a AB'den sert cevap: Kaygı verici bir emsal

AB, AİHM'in Kavala kararını uygulamayan Türkiye hakkında Avrupa Konseyi'nde başlatılan ihlal süreci ile ilgili açıklama yaptı. İhlal sürecinin ender bir araç olduğu ve ciddi endişeleri yansıttığı vurgulandı.

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ihlal süreciyle ilgili sert mesajlar içeren bir açıklama yayımladı.

DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Konseyi'nin siyasi karar alma organı olan Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına hükmeden 2019 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamaması nedeniyle Türkiye hakkında ihlal sürecini dün resmen başlatmıştı.

Borrell'in sözcüsü Peter Stano'nun yayımladığı metinde, ihlal sürecinin, Bakanlar Komitesi'nin ender kullandığı araçlardan olduğuna ve Kavala davasıyla ilgili ciddi endişeleri yansıttığına vurgu yapıldı. Kavala'nın hakkında bir hüküm bulunmadan yıllardır cezaevinde tutulduğuna da işaret edildi.

"Kaygı verici bir emsal"
Türk makamlarının ilgili AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesinin üzücü olduğu belirtilen açıklamada "Bu tutum kaygı verici bir emsal oluşturmakta ve AB'nin Türk yargısının uluslararası standartlar ile Avrupa standartlarına bağlılığı konusundaki endişelerini güçlendirmektedir. Bu tutum aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üye adayı olarak üstlendiği yükümlülüklerle de tezat oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye karşı başlatılan ihlal süreciyle ilgili bir soruyu, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Çok net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır" diye yanıtlamıştı.
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