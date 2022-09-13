'Strazburg’da Erdoğan Türkiye’sinin laboratuvarı kuruluyor'

Gazeteci Guillaume Perrier, Laure Marchand ile birlikte yazdığı yeni kitabı için France 5’in sorularını cevapladı.

Perrier, Erdoğan rejiminin Avrupa’daki gizli operasyonlarına dikkat çekti ve “Strazburg’da Erdoğan Türkiye’sinin bir tür laboratuvarı kuruluyor… ve Fransa buna göz yumuyor” dedi.

Erdoğan rejimi ajanlarının Avrupa’da şaşırtıcı bir şekilde güçlü olduğunu söyleyen Perrier, Avrupa’da Erdoğan emrinde çalışan silahlı gruplar, istihbarat elemanları ve mafya grupları olduğuna vurgu yaptı.

“GİZLİ OPERASYON MERKEZİ STRAZBURG” Erdoğan rejiminin gizli operasyon merkezi olarak özellikle Strazburg’u seçtiğini belirten tecrübeli gazeteci, Türkiye’nin Avrupa kurumlarında etkili olmanın yanı sıra Avrupa’daki Türkleri de gözlem altında tuttuğunu söyledi.

Perrier’e göre, merkezi Strazburg olan MİT elemanları, başta ülkücü ve İslamcı gruplar olmak üzere Erdoğan destekçisi Türk diasporasını da gizli operasyonları için kullanıyor.









“KURTLAR PUSLU HAVAYI SEVER”

Gazeteciler Guillaume Perrier ve Laure Marchand, Erdoğan rejiminin Avrupa’daki ajanlarının dahil olduğu casusluk ve sindirme operasyonlarını, suikastları ve Erdoğan’ın mafya ağlarını açığa çıkardıkları yeni kitabı okurlara sunuyor.





Grasset yayınlarından çıkacak “Kurtlar puslu havayı sever: Türkiye’nin Avrupa’daki gizli operasyonları üzerine bir araştırma” 14 Eylül Çarşamba günü satışa sunulacak.





Kitabın tanıtımından: “(…)Bir Türk atasözünün dediği gibi, “kurtlar puslu havayı sever” ve pus kalktığında ardında birçok muamma ve ceset bırakır. “Reis” militanlarına, İslamcı ve aşırı milliyetçi ağlarına, ‘Ülkü Ocakları’na ve savaşmaya hazır siyasi-suç gruplarına güveniyor (…)”