Sürgün gazeteci Hollanda'da haber oldu

Tubantia gazetesinin iki tam sayfa verdiği haberde eski Cihan Haber Ajansı Latin Amerika temsilcisinin hayat hikayesi haber yaptı .







Hollandalı yetkililere derdini anlatmakta zorlanmadığını söyleyen gazeteci ‘Demokratik ülkelerde, bir gazeteci olarak hakkınızda yazılan iddianameleri okuduğunuzda bu ancak onların yüzünde bir tebessüm oluşturuyor.’ ifadesini kullandı.







Brezilya’daki kariyeri sona eren ve ülkesine dönemediğinden bahseden Ergin, basında çıkan yazıları nedeniyle Türk makamları tarafından sürekli taciz edildi. Konsolosluk tarafından istenmeyen adam ilan edilen gazeteci ”Türkiye devleti kendi vatandaşlarını başka bir ülkede alenen terörist ilan etmekten çekinmiyor” şeklinde konuştu.





Medya alanında iki ülke arasında köprüler kuran Ergin, Suriye ve Türkiye'deki gelişmeleri sık sık Brezilya kamuoyu ile paylaştı. Düzenli olarak televizyona çıkan ve makaleler yazan gazeteci, Batılı meslektaşlarının Türkiye seyahatlerinde onlara rehberlik etti.













Kamil Ergin, 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte fikirlerini açıkça dile getirmekten çekinmedi.





“Birileri konuşma cesaretine sahip olmalı. Türkiye artık bıraktığım gibi bir ülke değildi. Eğer halk yeteri kadar bilinçli davranmazsa Türkiye'de yaşananların Brezilya'da da mu¨mkün olabileceği konusunda halkı uyarmak istedim.“





Almanya, Brezilya ve Hollanda ekseninde bir takım medya faaliyetleri yürüten Ergin, bağımsız bir gazeteci olarak çalışmalarını Avrupa’da genişletmeyi umuyor.





Göçmen bürosunun hakkında vereceği kararı bekleyen gazeteci, "Hollanda toplumuna katkıda bulunmak istiyorum ama önce ülkenin beni kabul etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.











