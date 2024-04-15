Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranlarına dair Şubat ayı verileri açıklandı. İşgücüne katılan kişi sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı dar tanımlıda %8,7 seviyesine düştü. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %24,5 olarak kaydedildi123.





Bu verilere göre, dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı da 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise şubatta bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi olarak kaydedildi. Erkeklerde işsizlik oranı %7,3, kadınlarda ise %11,3 olarak tahmin edildi1. Bu veriler, Türkiye’deki işsizlik durumunu yansıtmaktadır.