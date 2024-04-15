Samanyolu Haber /Gündem / Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı /15 Nisan 2024 10:17

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı şubat ayında %8,7 seviyesinde gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye’de işsizlik oranlarına dair Şubat ayı verileri açıklandı. İşgücüne katılan kişi sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı dar tanımlıda %8,7 seviyesine düştü. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %24,5 olarak kaydedildi123.

Bu verilere göre, dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı da 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise şubatta bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi olarak kaydedildi. Erkeklerde işsizlik oranı %7,3, kadınlarda ise %11,3 olarak tahmin edildi1. Bu veriler, Türkiye’deki işsizlik durumunu yansıtmaktadır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:57