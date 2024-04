Et fiyatları durdurulamıyor: Üç ayda gelen zam yüzde 40’a dayandı

Türkiye’de temel gıda ürünlerindeki zam furyası, vatandaşların sofralarını sıkıştırırken, et fiyatları da yeni rekorlara koşuyor. Kırmızı et fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında şunlar bulunuyor:





1-Hayvan Varlığının Azalması: Kahramanmaraş depremleri nedeniyle hayvan varlığı azaldı. Bu durum, et arzını kısıtladı ve fiyatları yükseltti.

2-Girdi Maliyetlerinin Artması: Elektrik, mazot ve işçi maliyetleri gibi girdi maliyetleri arttı, bu da et fiyatlarını etkiledi.

3-Deprem Fırsatçılığı: Tedarikçiler, depremi bahane ederek fiyatları artırdı.



4-Planlama Eksikliği: Hayvancılık sektöründe planlama eksikliği, fiyat artışına katkıda bulundu.







Bu faktörlerin etkisiyle kırmızı et fiyatları son dönemde hızla yükseldi. Örneğin, ocak ayında 458 TL olan kuzu eti fiyatı, şubatta 591.48 TL’ye ve martta 638.52 TL’ye çıktı. Aynı dönemde dana eti fiyatı da arttı. Ocak ayında 415 TL olan dana eti, martta 517 TL’ye yükseldi. Mart ayında tavuk eti, kuzu eti ve dana eti fiyatları da artış gösterdi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre nisan ayının ilk haftasında ortalama karkas yağsız dana eti fiyatı 364 TL iken, kuzu eti fiyatı 415 TL oldu. Bir yılda dana eti yüzde 83.4, kuzu eti ise yüzde 118 oranında zamlandı. Bu artışlar, farklı et çeşitlerine de yansıdı. Örneğin, ocak ayında bir markette kilogram fiyatı 439 TL olan dana pirzola antrikotun fiyatı yüzde 68 zamla 739 TL’ye çıktı. Kuzu kuşbaşı fiyatı ise güncel olarak 765 TL’ye ulaştı. Dana incik ise ocak ayında 359.9 TL’den satılırken, nisan itibarıyla yüzde 47 zamla 529 TL’lik fiyata ulaştı